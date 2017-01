101 años de vida en honor al rey Baltasar

TRISOL

La antigua tradición de poner al recién nacido el nombre del santo del día se siguió, también, en su caso y venir al mundo el día de Reyes hizo que sus padres decidieran llamarla Baltasara, en honor del famoso rey mago.

Parece que este honor trajo al menos salud a aquella niña que vino al mundo en Cantalapiedra un 6 de enero del año 1916 y que, a día de hoy, es una de las mujeres más longevas de la provincia salmantina.

Sumar un año más a su primer centenario fue motivo de fiesta en la residencia San Pedro Advíncula, donde vive desde hace unos años, aunque últimamente echando en falta a su hermano Saturio con el que compartió habitación, vivencias y cariño fraternal hasta su muerte.

Familiares y amigos, además del personal de la residencia, quisieron animar a Baltasara en un nuevo cumpleaños donde no faltaron las felicitaciones, las flores ni los regalos.

Ciertos problemas de movilidad y alguna pequeña laguna en su memoria son los únicos achaques con 101 años vividos, de ellos más de medio siglo en Madrid donde junto a su marido se hicieron cargo de dos sobrinos tras el repentino fallecimiento de su cuñada.

Baltasara del Bosque lleva, además, a gala su parentesco familiar con el ex seleccionador nacional de fútbol y no duda en confesar que "el secreto para llegar a esta edad yo creo que es trabajar mucho y no beber alcohol, mejor agua", afirma.