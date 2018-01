Paradinas de San Juan inicia la cuenta atrás para la V Carrera del Roscón

Un año más y ya van cinco, Paradinas de San Juan celebrará su ya conocida Carrera del Roscón que se ha convertido en un referente entre los aficionados al atletismo popular y que tendrá lugar el sábado día 7 de enero. Además del tradicional postre navideño que da nombre al evento deportivo, los participantes, que podrán ir acompañados cada uno de un acompañante, podrán degustar una rica caldereta gracias a los organizadores y de una bolsa de avituallamiento a mitad del recorrido.



Los interesados en apuntarse a la prueba, que constará de un recorrido de 10 kilómetros, que transcurrirá por las calles del pueblo y caminos adyacentes, podrán hacerlo hasta el 4 de enero en www.orycronsport.com o de forma presencial en el Bar El Quinto de Paradinas de Sano en Refrescos Anfa en Peñaranda. En caso de batir el récord de la prueba (tomando como referencia la III edición, no la IV), el autor de la marca, tanto en masculino como en femenino, recibirá 100 euros. Los pequeños también podrán participar en una prueba organizada especialmente para ellos y dividida en dos recorridos diferentes en función de su edad.



El carácter solidario marcará la competición del día 7 de enero, ya que una parte de la recaudación se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer, y para ello, hay disponible un dorsal ´0´ con un coste a partir de 5 euros para aquellas personas que no quieran o no puedan correr pero quieran participar en la causa. Las aportaciones se podrán hacer a través de Caja Rural 3016 0245 1321 5561 5418 indicando nombre, apellidos y en concepto Dorsal ´0´.



Los organizadores y miembros de la corporación municipal animan a los vecinos y aficionados de la zona a participar en esta cita deportiva.





