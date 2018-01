El equipo de Gobierno aprueba en solitario la segunda fase del pabellón por 253.300 euros

El pleno ordinario de Monterrubio de Armuña aprobó este lunes por mayoría la segunda fase de las obras de construcción del pabellón deportivo por un importe de 253.340 euros con lo que quedará finalizado el proyecto.

A pesar de que el concejal de IU, Vicente de la Madrid, pidió que el punto se dejara sobre la mesa tras reiterar las presuntas irregularidades que conlleva la instalación deportiva: "No estoy de acuerdo con el modificado porque no cumple las normas que ustedes mismos han aprobado"m naifestó. No obstante, la sesión continuó y salió adelante sólo con los votos a favor del equipo de Gobierno, cuyo portavoz, Ricardo Barrientos insistió en su necesidad: "Es una instalación digna en cuanto al tamaño para un municipio como éste y es un proyecto que no va a endeudar a los vecinos".



Por su parte, el edil socialista, David Matute, insistió en su postura respecto a este proyecto, al considerar que "ese dinero se podía haber invertido en otras muchas cosas", por lo que mantuvo su voto en contra, al igual que el edil de IU.

De esta manera, y con el fin de agilizar el procedimiento, el pleno acordó delegar en el alcalde, Manuel José Moro, las competencias de contratación y ejecución del segundo desglosado, que incluirá el cerramiento total con una segunda cubierta (la primera, una agujereada por motivos de acústica ya estaba contemplada en la primera fase), así como las gradas, los vestuarios y el suelo.



Un proyecto que finalmente verá la luz y que pretende estar concluido para su uso a partir del próximo verano, después de los retrasos y problemas acumulados que arrastra desde su inicio y que permitirá convertir las antiguas pistas deportivas de Las Arenas en un pabellón completo.