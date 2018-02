Las mujeres de Monsagro honran a Santa Águeda

Este fin de semana, a pesar de las gélidas temperaturas, incluso con amagos de nieve, las mujeres de Monsagro han agasajado a su patrona como manda la tradición.

La misa, procesión y ofertorio del domingo 4 fue precedida por las alboradas cantadas la víspera – sábado 3 - , como es preceptivo en este tipo de festejos. que culmina con un convite en la casa consistorial para todos los vecinos.



A pesar de que en el santoral la fecha de celebración de Santa Águeda, es el día 5 de febrero, en Monsagro se ha celebrado este fin de semana, ya que el lunes no es festivo en el calendario laboral, motivo este, que obliga a trasladar el festejo al fin de semana más próximo, en este caso un solo día antes, o eso, o lamentablemente dejar que la tradición caiga en el olvido. Por ello es encomiable que un grupo de mujeres - la mayoría no residentes, pero si oriundas de la localidad – tome la iniciativa de conservar un festejo, que viene arrastrado de siglos atrás.



De todos es sabido, que era esta una jornada en la que las mujeres pasaban a ser las que mandaban, incluso el alcalde les cedía el bastón de mando, para que ellas, de manera simbólica ejercieran de regidoras durante un día, circunstancia que en el contexto actual afortunadamente carece de significación, pues se da el caso de que en la actualidad, son cada vez más las mujeres que ejercen de alcaldes, cosa absolutamente imposible de encontrar, hace escasamente tan solo medio siglo, pero que en la antigüedad no dejaba de tener su enjundia reivindicativa, dado el papel marcadamente secundario de la mujer en el entorno social.



Las gentes de los pequeños municipios tenemos la obligación de velar para que no se pierdan las antiguas tradiciones, si bien es cierto que cada vez resulta más difícil, dado el escaso número de personas en edades no muy avanzadas que residen en ellos, aun así, es preciso intentar conservarlas, de ahí mi felicitación anterior. Gracias señoras, por seguir alimentando la tradición en su vertiente lúdica y folclórica.