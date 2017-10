José Pinto promociona los fósiles de Monsagro en Antena 3

La tarde-noche de este lunes, José Pinto, ganadero natural del pueblo de Casillas de Flores, participante en el concurso ¡BOOM! Que Juanra Bonet presenta de lunes a viernes en Antena tres televisión, lució una camiseta con el logotipo de la Ruta Urbana de los Fósiles de Monsagro, todo un detalle por parte del popular concursante - como ya viene siendo habitual desde que comenzara a concursar - para con uno de los pueblos de las cercanías del suyo.



El conocidísimo concursante José, que junto a Valentín, Manu y Erundino conforma el equipo de los Lobos – el más longevo hasta La fecha en el popular concurso - se presentó en plató para la grabación de su 105 programa. Con una llamativa camiseta en la que podía leerse nítidamente: Monsagro Ruta de las Huellas Fósiles rodeando el logotipo de la Ruta Urbana de los Fósiles de nuestra localidad. Como puede apreciarse en la foto tomada de la pantalla del televisor.



En nombre de mis paisanos y como no, en el mío propio, quiero mandarle desde la atalaya que nos brinda La Gaceta de Salamanca en su sección de ´Viva Mi Pueblo´ un caluroso reconocimiento y a la vez desearle que la suerte le siga acompañando para que pueda conseguir el bote. Gracias José eres un ejemplo en el que pueden reflejarse muchas de las gentes de los pueblos pequeños, punta de lanza para erradicar de una vez por todas el San Benito de catetos que persigue a los que deciden residir en el medio rural. Eres grande pues no solo promocionas tu localidad si no que atiendes amablemente cualquier petición de las aledañas.

Aunque aún no he tenido la suerte de conocerte personalmente, recibe un cordial saludo.

Gracias amigo.