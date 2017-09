La ya habitual parrillada en la plaza pone punto final a las fiestas patronales de 2017 en Monsagro

El domingo 10 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde, con la ya acostumbrada ignición de la hoguera, la plaza de Monsagro se convirtió en el escenario de la última de las actividades programadas para despedir las fiestas del Santo Cristo del Amparo del año 2017.

Una parrillada para todos los asistentes, una comida de hermandad que pone punto y final a las fiestas de este año, atrás quedan tres días de intensa actividad tanto religiosa – con las tradicionales subida, procesión y posterior bajada de la imagen del Cristo de la ermita a la iglesia – como las estrictamente profanas – juegos, vaquillas, actuaciones folclóricas, y como no. las inevitables verbenas hasta altas horas de la madrugada ( este año con el añadido de la incertidumbre de si el descomunal camión escenario del viernes podría o no acceder a la plaza, al final y tras un sinfín de dificultades y gracias a la pericia del chofer y también a la inestimable ayuda prestada por Custodio, no fue necesario derribar el viejo balcón que dificultaba el acceso, y la orquesta Tritón pudo ofrecer su actuación en el ágora de la villa) – sin pretenderlo, la llegada del camión se convirtió en una actividad más, aunque fuera de programa, dada la expectación que se produjo durante, la alrededor de media hora que duro la complicadísima maniobra.



Concluyeron las fiestas patronales en honor del Santo Cristo del Amparo, con su variado repertorio de actividades para todos los públicos, es decir, para todas las edades, con ellas los monsagreños dan casi por terminado el verano, ya queda menos para que lleguen las del próximo año.