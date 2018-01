Los vecinos de Lumbrales consiguen paralizar la tala de árboles en dos parques del municipio

Los vecinos de Lumbrales han conseguido paralizar temporalmente la tala de árboles que el Ayuntamiento inició la semana pasada en dos parques de la localidad y en la que ya se han eliminado dos ejemplares de más de 50 años en perfecto estado de salud.



María José Amador y Concha del Amo presenciaron el pasado viernes el arranque de las tareas de limpieza por parte del Consistorio y decidieron ponerse manos a la obra. En apenas tres días han conseguido recabar más de 500 firmas a través de una página web en la que solicitan "la conservación de nuestros árboles con un mimo especial de mantenimiento".



Ante la campaña puesta en marcha por los vecinos, el alcalde de Lumbrales —Pedro Sánchez— recibió a varios representantes del pueblo en el Ayuntamiento donde se decidió detener de forma temporal la tala hasta el miércoles, cuando se reunirán de nuevo para —en palabras del propio alcalde— "reconsiderar la situación conjuntamente y adoptar las medidas más adecuadas".



El motivo que esgrime el Consistorio para proceder a la eliminación del arbolado es "evitar futuros riesgos ya que algunos ejemplares tienen un crecimiento excesivo y alcanzan una gran altura por lo que intentamos despejar un poco los espacios y evitar el peligro en caso de vendaval".



María José Amador por su parte, asegura: "No existe ningún peligro para la gente ya que los árboles tienen un tronco flexible y lo más que sucede en caso de fuertes vientos es que cimbrean pero no llegan a partirse, además las raíces no sobresalen y no suponen ningún riesgo".



Los vecinos de Lumbrales reconocen que hay un exceso de ramaje en ambos parques por lo que solicitan al Ayuntamiento que continúe con las tareas de mantenimiento y poda de los cipreses y pinos afectados pero que abandone la tala de unos árboles en perfecto estado de salud y con más de medio siglo de vida a sus espaldas. "Casi se le pueden contar los anillos de lo sanos que están", afirma María José Amador.



Pedro Sánchez asegura: "Todo se ha hecho con la mejor intención y como no queremos que la situación se saque de su justo término estamos dispuestos a escuchar las solicitudes de los vecinos".

A la espera de que se celebre una última reunión para llegar a una solución común, los operarios municipales han suspendido la tala.