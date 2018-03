La calle Los Trucos y 'Las Polillas' de Ledesma

Hace décadas era muy habitual ver a ´Las Polillas´ cosiendo en la calle Los Trucos de Ledesma. No, no nos hemos vuelto locos al decir que ´Las Polillas´ cosían, todo tiene una explicación, y es que así se conocía a Pepa y Cesarina, madre e hija que vemos en una fotografía rescatada de un vídeo grabado allá por años 70 por RTVE. Era habitual verlas al caer la tarde cosiendo en el mismo lugar de esta calle de Los Trucos, cerca de donde vivían al final de la Calle Los Paños, a dos pasos de donde se les ve en plena faena, cosiendo para todo aquel que se lo pedía y al parecer, desempeñaban este trabajo de maravilla y eran todo bondad.

Yo las conocía muy bien ya que cada día pasaba por su puerta todos para bajar a la granja que Leandras tenían en los corralones, y las veía al subir con el carrito cargado de pollos, gallinas y huevos para vender en la tienda de comestibles que tenían en la calle San Miguel.

Entre esos huevos que subía, los había sin cascarón, y paraba allí mismo donde se les ve sentadas, y alguna vez que otra, les dejaba cuatro de ellos y se mostraban inmensamente agradecidas pero a la vez les daba reparo por si me llamaban la atención, y yo les insistía en que no había problema ya que no estaban contados.

Otros días me encaramaba a un árbol cerca de los corralones y cogía unas ciruelas para estas dos grandes trabajadoras. Y para terminar, vamos a desvelar, porqué estas dos amables mujeres siempre se ponían en el mismo sitio para sus tareas, y es que la calle Los Trucos, es la más fría de Ledesma, y el sol, solo daba al atardecer en este mismo lugar.

Hemos dicho que esta calle era la más fría, pero todavía la sensación térmica era peor bajo del Arco de La Iglesia Mayor a, escasos metros del asentamiento de nuestras protagonistas de hoy, Pepa y Cesarina, a las que recordamos en estas líneas con cariño.



