Ledesminos con medio siglo de diferencia

Hay muchos dichos sobre lo rápido que pasa el tiempo, pero en realidad, los que pasamos rápido somos nosotros, porque el tiempo ahí está siempre. Unos vienen y otros se van, eso es lo que pasó ese día en el que nos encontramos estos tres ledesminos sesentones en San Sebastián por el fallecimiento de una de mis hermanas el día trece de octubre de 2012 -y del que está en el centro de la fotografía ya que es mi hermano Poldo-, el tercero que aparece en la imagen es un amigo de toda la vida, David, que había venido de Durango (Vizcaya) para el sepelio, un año fatídico para esta familia -González Martín- ya que días antes falleció otro hermano en Palencia.

Podemos ver en la parte superior de la fotografía a estos tres ledesminos de jóvenes y abajo un tanto cansados por el devenir de los hechos luctuosos. El paso de los años unos y otros lo vamos asimilando día tras día y no notamos un cambio significativo, pero para el que no te ve en décadas se convierte en un impacto importante y muchas veces cuesta que te reconozca a la primera. Algunos, en cambio, pueden incluso decirte que no han pasado los años por ti, pero en realidad ahí los llevamos a cuestas, y gracias a Dios que lo podemos contar.





José y Magdalena, besos hasta el cielo hermanos.