Lo que no debe callarse

Malas noticias en La Voz de Ledesma en 1898. En esta tirada del día 3 de diciembre del año expuesto anteriormente, la publicación se hacía eco de la mala situación económica a causa de las tasas que tenía que pagar el municipio al Estado. En otro apartado, se le echa la culpa a la concesión de terrenos para la edificación de Mezquitas viviendas con la consiguiente proliferación de gentes de otros lados, por lo que en este sentido no había recursos laborales, ni para los venidos, ni para los residentes.

Los ricos, ya no eran tan ricos, ya que todo este descontrol les perjudicaba a todos: jueces, curas, abogados, médicos, farmacéuticos, etc.

Los sueldos bajaron para todos e incluso para la primera autoridad que eran los jueces, que si no tenían ahorros, con el sueldo que percibían no les llegaba para educar convenientemente a sus hijos. Los curas, que siempre han tenido fama de ricos como lo atestiguaba la memoria de tantas y tantas piadosas fundaciones en beneficio de los pobres, fueron despojados de sus bienes y el Gobierno puso un sueldo al Clero inferior a lo que valía media fanega de bellotas. Ya poco les quedaba, si no, lo que cobraban por funerales, bodas, partidas de nacimiento e. t. c.

Los demás empleados y funcionarios también tenían su "hueso". Los comerciantes acuciados por las matriculas de recargos que no eran flojas, tenían que pagar religiosamente a empleados y obreros, estando sujetos a grandes pérdidas originadas entre ellas por los parroquianos morosos.

Agradecemos a Jose María Lopez Tabernero que tan amablemente nos ha prestado esta hoja con la tirada del 3 de diciembre de 1898.