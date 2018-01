La señora Carmen y la calleja Traviesa

Hace dos semanas falleció la señora Carmen a los 84 años, una vecina de la calleja Traviesa, y con ella esta vía se va quedando vacía. No es la primera ni la segunda vez que hablamos de este rincón de Ledesma, ya que hace un año más o menos hablamos del fallecimiento la señora Pola, que vivía en la casa situada frente a la de la señora Carmen.

En este tramo queda solo Fabián, marido de Carmen, y digo en este tramo porque al otro lado de esta calleja viven los Prieto -Colas y Pepi-,y enfrente su hijo Colasete con su familia.

En la primera casa por la parte de la carretera de Santa Elena, nacería un 4 de Marzo de 1952 este que os habla, y digo esto porque el parto tuvo lugar en el dormitorio de mis padres, que también da para esta calleja, por lo que algo se me quedó del nombre de esta estrecha calleja, ya que salí bastante travieso, ¿Y quién no lo era en aquellos tiempos?

Volvamos con Carmen, quien tuvo cuatro hijos -Mari Carmen, Maria Jesús, Fabián y Rocío-, y tres hermanos -Jesús, Miri y Manuel-. Esta Calleja, que en 1971 obtuvo una distinción por ser la más florida de Ledesma,y así consta en una placa situada a la entrada por la carretera de Santa Elena, y que en lo referente a lo de florida podemos decir que al otro lado sigue estando muy florida con los más de cien tiestos que cada día riega Colas, aunque últimamente en menor medida ya que la edad no se lo permite.

En otro artículo dimos los nombres de los que aquí vivían y que ahora vamos a recordar con Escola "la Chupa", y su marido Paco "el Serrano"; mis tíos Nano y Palmira; Jesús "Padrito" y Juana "la Porrones" -estos últimos eran mis padres-; Colas "el Chamusco" y su mujer Pepi; Carmen y Pol; y no nos olvidemos que en aquellos años también vivía el señor Herminio, el guardabosques. En lo referente a los hijos de las familias que allí residían hay que apuntar que mencionar a todos sería bastante amplio, por lo que nos hacemos una idea de la vida que emanaba esta calleja que hoy nos ocupa.

Así de esta manera le damos un adiós a la señora Carmen y a todos los fallecidos que dejaron vacía esta calleja. En la que en la parte estrecha queda solo Fabián, y en la parte ancha Colas, Pepi y Colasete y familia. Hemos obviado dos anécdotas más por sentido común, y que a los que le atañe comprenderán.