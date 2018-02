Chanito y Ledesma

Chanito, este gran maestro de la tauromaquia de Martin de Yeltes, estaba muy apegado a Ledesma y a los ledesminos y, sobre todo, veneraba a nuestra patrona la Virgen del Carmen.

Tanto era así que allá por los años 70 se reunieron tanto las peñas de esta villa con la de Martín de Yeltes para dirigirse con gran alegría hasta la Ermita del Carmen y hacer entrega de un capote de paseo o paseillo a nuestra Virgen del Carmen, como podemos ver en una de las fotografías.

Seguro que este maestro curtido en mil batallas y, traduciendo estas batallas a las plazas de toros, donde a buen seguro y pesar de todo, no estaba tan inquieto como ese día en esta pequeña Ermita. La ocasión era muy especial ya que en sus andanzas por las Plazas de medio mundo, siempre llevaba a nuestra Virgen en el corazón y cómo no, también, en una fotografía enmarcada donde antes de cada faena se encomendaba a ella en las capillas de cada plaza para que la faena en la arena le saliera de mil maravillas y no tuviera ningún percance con los bravos astados.

En otra fotografía en la entrada de la Ermita podemos ver las dos peñas de Chanito y vamos a nombrar a los que conocemos empezando por Don Tomás, el practicante; así como a Gabino, el Mono; Xuper, tornero; Juan Manuel y Luciano, vainotas; Angel Rivas; Pedro Carrasco; Pedro, el conductor de La Serrana; Pedro Zampo; Claudio y Jose María Lopez Tabernero, de la ferretería Claudio; Isaias de la Beata; Felix Vitorino; Poldo Riverita, un Calero y Luci.

El resto son de la peña de Martin de Yeltes, aunque es posible que se nos haya pasado algún Ledesmino más. Gracias Chanito allá donde estés y gracias Jose Maria Lopez Tabernero por estas maravillosas fotografías y por la información tan completa que tan amablemente nos has dado.