Carnavales en Ledesma en 1955

El Carnaval fue la fiesta no taurina más importante de Ledesma y que hoy ha desaparecido. Se unían varias circunstancias para que fueran tan importantes: el frío tan intenso empezaba a remitir; el sorteo de los quintos se celebraba con la famosa captura de cintas unidas a una argolla con un burro y un punzón de madera, que luego exhibían como trofeos de guerra colgados al pecho. También se hacia la carrera de caballos desde el potro hasta la cruz de Santa Elena. Y lo más importante, durante la Cuaresma no había baile (40 días sin baile) que era la única diversión que había (entonces no había TV) y por tanto había que aprovechar los cuatro días de Carnaval.

Todos se disfrazaban con lo que pillaban y todo valía para divertirse. Los protagonistas de la foto no eran músicos y ahí están dándole al tambor, al bombo, a la pandereta, en la puerta del Café Moderno. Fotografía de un amigo, el cual quiere quedar en el anonimato.