Noticias desde Cuba en La Voz de Ledesma

Nos relata un ledesmino, Eduardo Sánchez Hernández, que había estado en la Guerra de Cuba llamada "La de los diez años" y abreviando, entre otras cosas dice lo siguiente:

"Que no solo había que defenderse de los ataques del enemigo, si no de los amigos que en realidad eran más traidores que los mismos Filibusteros, ya que robaban bajo distintos aspectos". Eduardo, allá por 1877, militaba en el regimiento de infantería de la Reina y a esta sección pertenecía un herrero de Arévalo que llevaba diez años en el ejército, seis más de lo establecido, pues a los cuatro años debía haber sido licenciado, pero el gobierno por aquel entonces, no licenciaba a nadie. Este herrero había hecho mucho dinero ya que en artillería pagaban muy bien, aparte de trabajar en paisaje en sus tiempos libres, cobrando pelucones y centenes que en aquella época, prácticamente no se veían. Acompañaba al ejercito cierta gentuza llamados cantineros, especie de quincalleros los cuales nadie les conocía y que a los soldados les cobraban un ojo de la cara por cualquier chuchería que les compraban, ya fuera queso, pasas, higos o pescado en conserva.

El cantinero suele ser un truhan de marca mayor. El herrero díjole a uno de estos trúhanes que tenía una caballería a cierta distancia y que si se la podía curar. El truhan dijo que sí, y en el camino la emprendió a machetazos con él dejando al herrero mal herido. Este logró regresar al campamento todo ensangrentado y en pésimas condiciones. Los compañeros salieron a darle caza, cosa que lograron, queriendo lincharlo entre todos, incluso el herrero que estaba convaleciente en una hamaca. Por último, este truhan fue desterrado a la isla de Pinos. Según supimos más tarde, el herrador portaba un cinturón de culebra pegado a la piel en el que portaba más de cincuenta onzas de oro.

Y para terminar, una breve información. Nuestros corteses amigos los Yankees continuaban obsequiándonos con la visita de sus barcos de guerra en Cuba, y en el parlamento de Washington nos insultan con groseras calumnias.

Nuestro gobierno procura prevenirse para lo que pueda resultar, mejorando los aprestos navales. También habla del valiente ejército español, que sigue combatiendo a los insurrectos cubanos dando pruebas de su valor indomable y dando "vivas" a las tropas Españolas. También se han dispuesto 10.000 soldados: "Triste noticia para las madres". También aumenta la carestía de pan cuando la miseria, y la cuestión de la guerra con los Yankees sigue encima del tapete. Que Dios nos asista.