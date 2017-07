El teso de la Iglesia de Santa Elena en Ledesma

Esta Iglesia "nace" de un pequeño montículo rodeado por la carretera en todo su ángulo, pero es en la parte lateral de cara a la calle Santa Elena donde se encuentra el llamado teso de la iglesia, lugar donde los más jovencitos, cuando no llegábamos casi a los diez años, pasábamos gran parte de la mañana y de la tarde jugando y haciendo alguna que otra perrería como, por ejemplo, tirar piedras a los vencejos (llamados guirrios en Ledesma).



Estas aves que abundaban por cientos, hacían su nido en las oquedades de las tejas, así como los tordos y los gorriones "pardales" en Ledesma. De hecho tenía completamente el tejado patas arriba.



En el teso nos tenían bien vigilados nuestras madres, aunque si bajábamos a la carretera tampoco es que hubiera peligro alguno ya que en aquellos tiempos de los años sesenta pasaba un coche cada media hora y a escasa velocidad.



También jugábamos a encontrar tanto en el ábside como en el friso lateral las caras de los canalillos que allí se encuentran en forma de flores, cabezas humanas y animales. Desde allí divisábamos la llegada del párroco Don Agustín y cada uno tomaba un rumbo distinto ya que siempre nos metía en la iglesia, bien para limpiar el campanario de las heces que dejaban los pájaros, o mover bancos y muchas cosas más que a este párroco se le ocurrían con tal de tenernos ocupados.



Si bien es cierto que si no estabas atento a sus órdenes era casi seguro que te llevaras un buen capón o coscorrón que eso se le daba muy bien, y no quiero decir que fuera malo pero sí que tenía mala gaita aunque también alguno tenía su recompensa cuando sacaba del bolsillo alguna almendra, "almendruco" en Ledesma, o algún higo seco y se los daba a los más aplicados. Yo probé pocos, eso quiere decir algo.



Este teso tiene asientos de piedra a lo largo del friso lateral que hemos mencionado antes y venían muy bien para después de misa pasar un buen rato sentados tanto mayores como jóvenes hasta la hora de la comida. Entonces, como ya nos llamaban nuestras madres para la "comedia", dejábamos el teso y nos dirigíamos a nuestras casas ya que antes comíamos todos de la misma cazuela y si llegabas tarde te quedabas debajo de la mesa como se suele decir. De ahí el dicho: "El que habla, no prueba bocado".



