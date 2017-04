El Comedor Social o de las Escuelas de Ledesma

Ubicado en La Calle Cruz de Ledesma se encontraba y se encuentra el Comedor Social, más bien conocido como "el de las escuelas", pues desde allí y elegidos a dedo por los maestros y maestras, desfilábamos a mediodía hasta este comedor que dista unos 300 metros de dichas escuelas. Y así era en los años 60, digamos unos años abajo o arriba, en los que en buena medida este comedor ha quitado mucha hambre a muchos muchachos de Ledesma, y no es que se muriera uno de hambre, pero tampoco sobraba la comida en las casas; y como he dicho antes, eran los maestros y maestras los que a dedo iban diciendo a quien le tocaba ese día acudir a este comedor, y sí que es cierto que cuando el dedo te apuntaba, te entraba un gusanillo por el cuerpo muy agradable, pues ya sabía uno que ese día te esperaba la Señora Isabel en la Calle Cruz, y la cruz que colgaba en ese comedor junto a la fotografía del Generalísimo un tanto vigilante con estos muchachos algo traviesos.



La señora Isabel, a la que vemos en una fotografía en la inauguración de las escuelas allá por el año 57 y que es la que está en la última fila y la más bajita, también nos daba la leche en polvo a la salida del recreo, y no mucho más tarde nos tenía preparada la comida, un plato diferente cada día, pero había que destacar las lentejas con chorizo, una delicatesen como diríamos ahora, y no digamos los filetes rusos, así como las natillas, que poco antes de salir de este comedor, el único ruido que se oía era el de las cucharas contra el plato intentando "arrebañar" como decíamos nosotros, hasta la última pizca de ese rico postre, y cuando con la cuchara no se podía más, echabas las dos manos a ese plato y a lengüetazo limpio lo dejabas más reluciente que si lo hubiéramos metido en un lavavajillas de como los de ahora.





Allí acudíamos unos 60 muchachos y creo recordar que de las ocho aulas que por aquellos años estaban llenas, se elegían a diez muchachos y muchachas por aula, excepto las dos aulas de los parvulitos ya que estos niños no iban al comedor, ¿puede ser que necesitaran otra clase de comida? No lo sé, pero lo que si se es que con cuatro años o menos, en casa comíamos todos de la misma comida, y en muchas casas de la misma cazuela que había estado al fuego, y por lo tanto el que abría la boca para hablar, perdía bocado.



Por otra parte en este comedor, una vez al mes aproximadamente y antes de comer, Don Eugenio el Párroco de la Iglesia de Santa Maria la Mayor nos daba una charla o un sermón breve sobre como debíamos comportarnos en esta vida, y patatín patatán, pues nosotros lo que queríamos era comer, ya que los estómagos estaban rugiendo como leones hambrientos; al final Don Eugenio se quedaba a comer con nosotros no si haber bendecido los alimentos al igual que hacía la señora Isabel todos los días.

Ese día con Don Eugenio el comedor, por arte de magia parecía estar desierto, pues no se oía ni la respiración; ¿he dicho por arte de magia? Pues va a ser que no, más bien era el respeto que imponía, y sobre todo los capones que daba tan gratuitamente, y no es que un servidor tenga nada en contra de Don Eugenio, pues de lo contrario, tenía que estar uno en contra de todos los que nos educaban, pues la mayoría, y me cuesta decirlo, la verdad es que tenían la mano muy larga, pero nos centramos en las ricas natillas, y nos olvidamos de los capones. Buen provecho.

Para leer más publicaciones de Ledesma pulse aquí y sobre cualquier otro pueblo aquí



Puedes subir a ´Viva mi Pueblo´ la información y las fotografías de este u otros municipios salmantinos o mandarlas a vivamipueblo@lagacetadesalamanca.es