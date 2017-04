Un verano para soñar en Ledesma

Desde tiempos inmemoriales, Ledesma ha sido y es un pueblo de mucho tránsito y es que esta villa tiene mucho que ofrecer. No en vano, todo el que se acerca hasta allí se queda maravillado con todo lo bueno que alberga, que son infinidad de cosas, como por ejemplo y en primer término, las buenas y acogedoras gentes que en este pueblo viven y que se desviven por cualquier visitante que acude a la villa.



Todo está a punto este verano en Ledesma para recibir a los veraneantes de toda índole, no importa de dónde sea cada uno, todos son de casa y así lo demuestran sus vecinos con esa hospitalidad con la que acogen a cualquier persona sin conocerla de nada, se puede entablar una conversación de lo más entretenida hasta con un ruso, a pesar del idioma.



Las puertas están abiertas para todos y, es más, este que os habla echaría leña al fuego y sin exagerar diría que los visitantes son mejor aceptados entre muchos ledesminos, que algunos de los propios vecinos del pueblo, y no hablo en general, ya que uno se acuerda de los trabajadores de otras comunidades que en años anteriores acudían al salto de Almendra y encajaban mejor entre los mozos y mozas que los propios del pueblo. ¿Puede ser que ellos o ellas vengan de otra cultura y eso era más atractivo para los que vivíamos allí toda la vida? Sí, es cierto que hay que tomar ejemplo de todas las culturas y nosotros, los del pueblo, inculcarle a los visitantes la nuestra.



Y así ha sido, pues no son pocos los que han pasado por Ledesma y allí se han quedado formando una buena familia. No hay que extenderse mucho para saber que esta villa de Ledesma tiene un imán que persigue a cada persona, sea visitante o sea un ledesmino de pura cepa.



Ya tenemos el verano encima y todo está preparado para los veraneantes, que no son pocos los que se acercan a esta villa para en estos días de estío pasar unas vacaciones inolvidables al lado del río, pues ya se han abierto las piscinas y chiringuitos y todos los establecimientos están más que preparados para contentar a foráneos y nativos, por decirlo de alguna manera.



Por otra parte, la propia villa tiene mucho que ofrecer, ya que son innumerables las maravillas que allí se pueden visitar y estoy seguro que los visitantes van a disfrutar y se van a ir con un buen sabor de boca, pues Ledesma, con sus establecimientos del buen yantar, no deja indiferente a nadie. Es un pueblo de buen comer y buen beber, que no falte de nada y así aplicamos el dicho "el que prueba, vuelve". Esta villa de Bletisa os espera con los brazos abiertos.



