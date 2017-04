Recuerdos de El Albercón en Las Veguillas

El Albercón en décadas anteriores era un lugar lleno de algas, juncos y diferentes tipos de animales. En aquella época los inviernos eran muy fríos y a menudo se formaba una capa tan densa de hielo, que durante las Navidades se convertía en pista de hielo natural.



Allí pasábamos horas felices patinando, jugando, y a veces atravesándolo de una orilla a otra. En verano por el contrario se convertía en piscina.



Una tarde un grupo de chicos se estaban bañando. De repente Ricardo Mateos, hijo de doña Bernarda, desapareció. La visibilidad desde el interior era menor debido los juncos. Empezamos a llamarle a voces pero sin resultado. Después nos trasladamos de un lugar a otro para buscarle, sin efecto alguno. Entonces la preocupación fue a más y pensábamos lo peor.



"¿Le habrá dado alguna indigestión?", "¿Qué le habrá pasado?", "¿Se habrá ahogado?", pensábamos. Hasta que al fin, al otro lado, vimos unos brazos moverse detrás de una mata de juncos y oímos una voz que decía: "¡Eh! ¡Que estoy aquí! ¡Que no pasa nada! ¡Que es una broma!". Al oírle respiramos aliviados y la sonrisa volvió de nuevo a aparecer en nuestras caras, aunque también nos quedamos pensando: "Caramba con Ricardito. Qué bromas tan terribles se le ocurren".



Otro día estando en El Albercón alguien comentó que el señor Chelo, propietario de una cercana explotación ganadera, había traído unas vaquillas muy majas al cercado, donde había un embarcadero.



La curiosidad nos empujó al lugar y una vez allí intentamos entrar en el cercado con la única intención de ver a las reses. Pero cuando íbamos a medio camino alguien dio la alarma desde fuera diciendo que el dueño se acercaba. Esto nos hizo retroceder a toda velocidad y, al salir precipitadamente, uno de los pinchos del alambre del cercado me produjo una herida profunda en la espinilla.



De estas dos anécdotas no solo conservamos el recuerdo, también conservamos dos cicatrices, y no precisamente causadas por las vaquillas que ni siquiera vimos. Cicatrices que, a pesar del paso del tiempo, aún permanecen. Sin duda, la infancia marca.





