Derrumbamientos y deslizamientos de tierra en Las Casas del Conde

A causa de la gran cantidad de lluvias caídas en los últimos días, en Las Casas del Conde han sucedido varios desastres, aunque por suerte sólo son daños materiales y no personales.



En la Calle el Solano se han caído las escaleras de piedra de una casa, actualmente la entrada queda a más de dos metros de altura, aunque por suerte no ha caído la casa, al estar hecha la escalera sobre la fachada de la casa y no formando parte de esta, por lo que el resto de la casa ha quedado intacta.



En el Barrio Viejo ha habido un desprendimiento de ladera hacia el parque, justo por debajo de la carretera. La carretera no parece haber sufrido daños estructurales, aunque por seguridad el ayuntamiento ha procedido a balizar la zona para evitar el derrumbe de la carretera y posibles daños personales.



En el siguiente vídeo se puede ver el resultado del desastre.









