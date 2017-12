La Peña Resbalina de La Zarza de Pumareda recupera una actividad de antaño

Estos pasados días en la Peña Resbalina, se ha vivido una notable actividad que no se recordaba desde hace mucho tiempo y me congratulo de ello. Chicos y grandes han disfrutado deslizándose por el tobogán natural pulido en la roca a base de resbalones por nuestros antepasados y que, estos días ha recuperado el lustre.



Esta diversión no ha salido gratis: pues alguno ha regresado a casa con un roto en la trasera del pantalón porque claro, la roca es más dura que el tejido.





Los pequeños se lo han pasado en grande y los mayores también, (porque no decirlo) pues contagiados por la algarabía y risas en los "aterrizajes desafortunados", se contagiaban del jolgorio y animaban a los más miedosos a resbalar de forma segura. Las mujeres, un poco más cobardicas, eran animadas pos sus hijos: "venga mamá que no pasa nada" "venga que es muy divertido".Me satisface revivir experiencias de antaño y, siendo abuelo de sentirme tan niño como los pequeños que han disfrutado estos días lejos de la TV, dibujos animados, teléfonos móviles, tabletas,? y otros entretenimientos que no tienen en sus ciudades.

