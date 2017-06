Arrancan los Corpus de La Fuente de San Esteban con el pregón de Juan Agustín Regalado

Este miércoles comenzaron las fiestas del Corpus en la localidad salmantina de La Fuente de San Esteban, en una calurosa noche repleta de actos que inauguraron los cinco días de la tradicional celebración religiosa.

Para comenzar la velada los fuenteños asistieron a uno de los actos más oficiales del programa con la habitual recepción de autoridades que dio paso al espectacular desfile de carrozas en la Plaza Mayor. Un animado y colorido pasacalles con música de la charanga Al Rojo que precedió al tradicional recibimiento de las Damas Infantiles del Corpus.



Uno de los momentos más esperados fue el pregón de las fiestas, que este año corrió a cargo de Juan Agustín Regalado, nacido en La Fuente de San Esteban y que emigró a Francia con sólo 14 años. Su condición de emigrante fue el tema principal de un emotivo discurso en el que destacó: "a este pueblo le debo todo mi amor porque me ha visto nacer y me ha visto crecer, y es un amor que le tengo también a estas fiestas del Corpus a las que sólo he faltado una vez en mi vida". Juan Agustín Regalado recordó su infancia y relató a los asistentes las dificultades de un emigrante.