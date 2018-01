Los vecinos donan 80 kilos de alimentos no perecederos a ACCEM

Los vecinos de la localidad de Juzbado han realizado una donación de 80 kilos de alimentos no perecederos a la Organización No Gubernamental ACCEM, que se ocupa de la atención a personas refugiadas e inmigrantes. La asociación de Mayores San Miguel Arcángel ha sido la encargada de recoger, clasificar y etiquetar los artículos y alimentos no perecederos que los vecinos depositaron en a las dependencias del Hogar de los Mayores.

