Alberguería del Campo celebra su primer bautizo después de 37 años

La antigua escuela de Alberguería del Campo, pequeña pedanía de Herguijuela del Campo, se convirtió décadas atrás, en los años en que comenzó el abandono del medio rural, en la iglesia de la localidad como consecuencia del mal estado de la verdadera iglesia que se encuentra en ruinas. Ambas han sido testigos del devenir de la historia de esta pequeña localidad, ubicada también muy próxima a Linares de Riofrío.



Una localidad que con la despedida del año 2017 volvió a la vida como consecuencia del bautizo de la pequeña Gala Iglesias García, que con diez meses de vida, ha sido la primera niña bautizada en la localidad en lo que va de siglo. La falta de nacimientos es un problema muy común en el medio rural de la provincia, pero el caso de Gala es especial ya que es la última bautizada del pueblo en 37 años. Es decir, desde 1980 nadie recibía este sacramento en la localidad, que figura con nueve personas empadronadas en el último censo aunque de diario no viva nadie en ella. Lo curioso, además, es que la última en recibir las aguas en el pueblo fue su madre, Sonia, que fue también la última niña en criarse en el pueblo. Y es que los padres de Sonia han sido también los últimos habitantes fieles a la localidad. La niña, hija de Sonia y de Care, es natural de Santibáñez de la Sierra, pueblo de su padre, que es donde viven, pero un acto tan emotivo para la familia como el bautismo de un hijo era la ocasión ideal para hacerlo en un lugar con mucho simbolismo para la familia y que, desde luego, será recordado.



Sonia García, madre de la bautizada, fue otra de las protagonistas de la jornada ya que era ella la que daba el relevo a su hija como última bautizada en la localidad de su familia. Y es que, ni Jesús, hermano mayor de Sonia fue bautizado en el pueblo dado que la familia vivía entonces en Zumaya (Guipúzcoa). Sonia ya fue bautizada aquí en 1980 y, desde entonces, hubo que esperar a la llegada de Gala para que se celebrara de nuevo este sacramento. "Siempre pensé que si la bautizaba sería aquí", explicaba Sonia tras la celebración de la ceremonia. Ella fue la última bautizada y después, salvo unas bodas de oro y algún funeral, no se ha celebrado otra ceremonia religiosa más allá de la fiesta de agosto. De hecho, añadió, "la comunión ya la tomé en Linares para hacerlo con el resto de niños y no sola" de modo que el templo en el que se reconvirtió la escuela ha tenido que esperar 37 años para que la madre dé el relevo a la hija. Eso sí, el párroco que les impuso las aguas bautismales es el mismo: "a mí me bautizó don Juanjo, que es el mismo que lo ha hecho con Gala".