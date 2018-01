Los servicios del DNI regresan a Guijuelo el 17 de enero

Las dependencias que el Ayuntamiento cede a la unidad móvil de expediciones del DNI, acogerá este miércoles la primera cita de los responsables del servicio de este 2018 que se han marcado, a priori, además de para el 17 de enero, para el 18 de abril y el 10 de octubre.

Un equipo móvil del departamento de expediciones de DNI de la Comisaría de Salamanca se desplazará, hasta las oficinas de la nueva Casa Consistorial para atender las solicitudes de renovación y nueva inscripción. Los encargados, que se ubicarán en la Sala Polivalente de las nuevas instalaciones, atenderán al público de 9 a 13 horas de la mañana. Como se viene haciendo habitualmente, durante ese periodo se efectuarán los trámites para renovaciones y nuevas expediciones de los DNI, pero no se procederá a la entrega de los mismos, porque al ser documentos electrónicos con chip de memoria incorporado, necesitan una impresora especial que no puede ser desplazada por sus características. Sin embargo, para la recogida no será necesario desplazarse del municipio, ya que el funcionario que efectúa los trámites comunicará a los interesados la fecha en la que se desplazará de nuevo a Guijuelo para proceder a la entrega de los nuevos documentos.

Para solicitar la expedición del Documento Nacional de Identidad será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el abono de la tasa legalmente establecida en cada momento y la presentación de los siguientes documentos: certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil; una fotografía reciente y un certificado de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su domicilio. En el momento de la solicitud, al interesado se le recogerán las impresiones dactilares de los dedos índices de ambas manos. Para la renovación del DNI es necesario la documentación a presentar varía dependiendo de cada caso.

En caso de caducidad es necesaria una fotografía y el DNI anterior; por extravío, sustracción o deterioro se exigen dos fotografías y en determinados casos se deberá cumplimentar un impreso modelo 601 (modelo que se entrega en la propia oficina de expedición, en el acto de solicitud del DNI). Por cambio de datos es necesario aportar una fotografía, el DNI anterior y documentos justificativos que acrediten dicha variación; y por cambio de domicilio, los interesados han de contar con una fotografía, el DNI anterior, el certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su domicilio, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud del Documento Nacional de Identidad (estos documentos no serán necesarios si el interesado autoriza al equipo de expedición a consultar los datos del domicilio mediante acceso al Sistema de Verificación de Datos de residencia) y los españoles residentes en el extranjero acreditarán el domicilio mediante certificación de la Representación Diplomática o Consular donde estén inscritos como residentes.