Carta de una vecina de El Cerro sobre el retraso de las obras en la carretera DSA-290

Esta queja podría empezar por el enfado e impotencia que siento, como vecina de El Cerro, afectada por el retraso de las obras de la carretera de este municipio; es vergonzoso que a día de hoy no sepamos cuando se va a poner fin a todo esto.



No ponen más que trabas. Nadie es culpable, no hay responsabilidades, se pasan la pelota unos a otros, así nos van dando largas y el problema sin resolver.



Quiero dejar claro que no soy de ningún partido político, pues no creo en ellos ni en sus palabras deje de creer hace mucho tiempo; ninguno da una explicación coherente a este ni a otros muchos de nuestros problemas.



Entiendo que para arreglar la carretera hay que cortarla y coger otra ruta alternativa, lo que no entiendo son los 14 meses que llevan y todavía a día de hoy no sabemos cuánto tiempo más durara todo esto.



Mi indignación y enfado lo justifico: entre otras muchas cosas me preocupa que tengo dos hijos que utilizan el transporte escolar (y que por falta de dinero es también el de los pasajeros), eso implica autobús más grande y más peligro diariamente por las características de la ruta; también salir más temprano y llegar más tarde a casa.



Mis hijos están ya cansados de que esto no se acabe ya. A veces llegan a casa quejándose de que con tantas curvas y baches se encuentran revueltos; en otras ocasiones que el bus se ha encontrado con algún vehículo grande y ha tenido complicaciones para pasar? yo como madre siempre me estoy preocupada por tanta incertidumbre de no saber cuándo volveremos a la normalidad. Y qué decir, de los problemas que conlleva si alguien se pone enfermo y hay que ir al hospital, o de los médicos, profesores y trabajadores que tienen que transitar esta ruta todos los días. ¡¡¡Basta ya de tanta tomadura de pelo!!!



Y luego se sorprenden de cómo van muriendo los pueblos, yo considero que en parte ellos son culpables por su indiferencia y descuido. Por todo ello les pido soluciones inmediatas, porque ya está bien que siempre paguemos los mismos; y sólo nos tengan en cuenta a la hora de pedir nuestros votos.



Quiero manifestar mi descontento y malestar por tantas cosas injustas y que a los políticos parece no importarles nada.