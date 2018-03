Todos unidos en torno a San Ramón Nonato

Decenas de personas se congregaron este jueves como cada 31 de agosto en la iglesia parroquial de El Cerro para honrar a San Ramón Nonato, el patrón del pueblo. Una celebración que, al contrario que en otras ocasiones, tiene lugar más al inicio de las fiestas que al final ya que quedan aún dos jornadas de intensa fiesta para que los vecinos e hijos del pueblo disfruten de los últimos días de descanso en la tierra de sus orígenes.



Por esa razón, el párroco, don Pedro Calama, acompañado de un nutrido grupo de sacerdotes, muchos de ellos de los Oblatos de San José asentados en Linares de Riofrío, no se despidió hasta el año que viene de los fieles presentes. Queda tiempo de hacerlo aún hasta el domingo. Sí aprovechó la presencia de vecinos de otras localidades, como el coro de Lagunilla, además de personas de Valdelamatanza o Montemayor del Río, para invitarlos a seguir el ejemplo de San Ramón y "estar unidos, la división es mala". Fue una de las principales peticiones del sacerdote, que no se olvidó tampoco de los enfermos que no pudieron acercarse a la iglesia y de los "no nacidos" para quienes pidió, siguiendo también el caso de San Ramón, "que se respete su vida".