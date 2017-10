El padre Ángel Pérez se despide del Santuario de la Peña de Francia tras 20 años a su cuidado

No se trata de una despedida sino de una celebración de Acción de Gracias por los cerca de 20 años que el padre Ángel ha estado al frente del Santuario de la Peña de Francia", destacó este sábado en su intervención inicial el prior de los dominicos del convento de San Esteban de Salamanca, fray Ricardo Luis de Caballada.



La ya de por si gran afluencia de peregrinos al Risco Mariano salmantino se vio notablemente incrementada durante la jornada de este sábado en los momentos previos a las doce del mediodía con los numerosos fieles que desde las comarcas de la Sierra de Francia y Ciudad Rodrigo, incluso de otros puntos de la provincia que llegaban para sumarse a la especial celebración prevista.



Visiblemente emocionado, el padre Ángel Pérez fue recibiendo, como lo viene haciendo los más de tres lustros que lleva al frente del Santuario de la Virgen de la Peña de Francia, a las familias y grupos de amigos para los que tuvo palabras de agradecimiento. "Aunque no me considero digno de recibir este reconocimiento porque únicamente he estado realizando la labor que se me encomendó, me siento muy feliz por el reencuentro con tanta gente", aseguró el padre Ángel momentos antes de comenzar la celebración.



La Acción de Gracias, presidida por fray Ricardo, fue concelebrada por un buen número de miembros de la congregación dominica, así como por los sacerdotes de los arciprestazgos del Yeltes y Sierra de Francia, entre los que se encontraban los párrocos de El Maíllo, Alfredo Ramajo y Fernando Sánchez, así como el titular de la parroquia de La Alberca, Alfredo Martín, entre otros muchos.