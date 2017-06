Los conciertos de Merche y Los Rebujitos serán gratuitos en las fiestas de San Juan de Castellanos de Villiquera

Merche y el grupo ´Los Rebujitos´ actuarán este año en las fiestas de Castellanos de Villiquera en dos conciertos que serán gratuitos para todos los asistentes coincidiendo con el fin de semana de San Juan. Dos conciertos que estarán arropados por un completo programa musical que traerá a la localidad otras actuaciones como la de Edu García, el grupo Destrangis, David Roda o la copla de María García.



Así, para el viernes 23 actuarán Edu Garcia y ´Destrangis´ con su conocido Tributo a Estopa y después, a partir de las once de la noche será el turno de Los Rebujitos.



Por su parte, el sábado 24 será el turno de Merche, que presentará su último single y hará un repaso por su discografía. Merche actuará a partir de las once de la noche justo después de la actuación con aires rocieros de David Roda.







Los eventos musicales terminarán el domingo día 25 con la actuación del grupo salmantino de sevillanas y la copla de María García. Además, todos los días después de las actuaciones habrá discoteca móvil u orquesta para prolongar la fiesta.