Las familias numerosas de Carbajosa de la Sagrada pueden solicitar la bonificación del IBI hasta el próximo día 15

Los vecinos de Carbajosa de la Sagrada ya pueden solicitar la bonificación por familia numerosa en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta el próximo jueves día 15.



Las ayudas que ofrece el Consistorio oscilan entre el 15% y el 90% de la cuota íntegra del IBI, en función del nivel económico y de renta de la unidad familiar respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).



La bonificación se aplicará exclusivamente sobre la cuota correspondiente a la vivienda habitual, siempre que ésta sea además la del empadronamiento de la familia numerosa y que el conjunto de los ingresos de todos los miembros no superen los límites establecidos: el doble del SMI (para obtener el 90%), el 45% cuando los ingresos familiares no excedan del triple del SMI y la bonificación será del 15% sobre la cuota íntegra del impuesto, cuando no superen el cuádruple del SMI.