La Policía Local de Carbajosa tramita las primeras multas por no recoger excrementos de perro

El Ayuntamiento de Carbajosa lleva durante los últimos años, de forma directa y a través de los diferentes programas municipales, realizando diversas campañas para concienciar a los vecinos sobre la responsabilidad que conlleva tener una mascota y, en especial, sobre la recogida de excrementos en las vías y espacios públicos.



Una vez que se considera que los vecinos están suficientemente informados sobre las obligaciones que supone tener un animal, la Policía Local ha comenzado a actuar iniciando los primeros expedientes de multa por no recoger los excrementos de perro. En concreto, para efectuar este trabajo, los agentes de Carbajosa realizan el servicio patrullando de paisano y en horarios no habituales para detectar a los infractores con mayor facilidad, lo que ha hecho que en unos días ya hayan iniciado la tramitación para sancionar a los propietarios que no han recogido las eyecciones de sus mascotas. Unas multas que pueden alcanzar los 300 euros, como figura en la ordenanza municipal sobre tenencia de animales.



El objetivo no es otro que favorecer la eliminación de excrementos de mascotas en los diferentes espacios públicos. Asimismo, además de mantener al perro en buenas condiciones higiénico sanitarias, el propietario de una mascota está obligado a identificarla y censarla en el Ayuntamiento de Carbajosa. También es obligatorio llevar al perro sujeto por correa o cadena al collar o arnés; y recoger de forma inmediata sus deposiciones, mediante bolsas higiénicas y depositarlas debidamente empaquetadas en los contenedores de basura o papeleras.