Calvarrasa de Abajo acoge este sábado la II carrera popular 'Asalto a las raposeras'

El Ayuntamiento de Calvarrasa de Abajo y Nuevo Amatos y la Diputación de Salamanca organizan la segunda edición de la carrera popular ´Asalto a las raposeras´ que se celebrará este sábado, 17 de junio, con salida y llegada en Calvarrasa de Abajo.



Esta carrera está abierta a toda clase de corredores, federados y no federados. Y cuenta con varias categorías en función de la edad. Así, a partir de las seis de la tarde darán comienzo las pruebas no competitivas de benjamines, para corredores de 4 a 8 años, sobre una superficie de 200 metros; de infantil, para niños de 9 a 13 años sobre una distancia de 600 metros; y la junior, para participantes de 14 a 17 años, que recorrerán 1,5 km.



A partir de las 18.30 horas tendrá lugar la prueba no competitiva de Andarines, que tendrá una distancia de 7 kilómetros, con el mismo recorrido que la categoría absoluta. Esta última comenzará a las siete de la tarde y podrán participar en ella corredores a partir de los 18 años.





Los premios previstos en esta edición son, en la carrera absoluta masculina y femenina, una paleta ibérica para el ganador, un lote de ibéricos de chorizo, salchichón, lomo y queso para el segundo clasificado y un chorizo y botella de vino para el tercero.En el resto de categorías se establecerán tres trofeos para cada una de ellas. Además, habrá un premio especial para el primer y primera atleta local, nacido o empadronado en Calvarrasa de Abajo y Nuevo Amatos.Cada corredor recibirá una invitación para degustar una parrillada en el frontón municipal. Las inscripciones tendrán un coste de tres euros para todos los participantes y el número máximo de los mismos que podrán inscribirse en la carrera será de 400.

