Alba de Yeltes despide el Carnaval a golpe de 'limoná'

Por no perder la costumbre, en Alba de Yeltes despiden el carnaval 2018 alrededor de un plato típico como es la "limoná", aunque este año, como novedad, también ha habido otro plato tradicional acompañando a la "limoná" como son unas patatas meneadas con torreznos.

40 vecinos disfrutaron de esta exquisita comida seguida después de algo de baile, diversión que no puede faltar en este día de alegría. Tampoco faltaron los disfraces, pues si no, no sería carnaval, ¿verdad?

