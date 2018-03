La UE ofrece wifi gratis a los primeros pueblos que la soliciten

Uno de los grandes handicaps con los que se encuentran los pequeños municipios de la provincia de Salamanca es la dificultad que existe para acceder a internet. Muchos de ellos podrán solucionar este problema gracias a la iniciativa "wifi para Europa" puesta en marcha por la Comisión Europea y que permitirá que los ayuntamientos más rápidos puedan tener una ayuda de 15.000 euros para instalar puntos de acceso inalánmbrico en espacios públicos.



Desde este miércoles, todos los municipios que quieran optar a estas subvenciones pueden inscribir en el portal www.WiFi4EU.eu. La primera convocatoria se pondrá en marcha a mediados de mayo y los municipios inscritos podrán presentar solicitudes para un primer lote de 1.000 bonos que se se adjudicarán por orden de petición. Los municipios pueden utilizar los bonos para la adquisición e instalación de equipos wifi en los centros de la vida pública local que elijan. Cada municipio deberá correr con los costes de mantenimiento de la red.



En el caso de no ser afortunados en esta primera fase, los consistorios van a disponer de otras cuatro convocatorias más que se desarrollarán a lo largo de los dos próximos años.



Según informó la Comisión Europea, el organismo dispone actualmente de 120 millones de euros con cargo al presupuesto de la UE hasta 2020 para la financiación de equipos destinados a servicios wifi públicos gratuitos en hasta 8.000 municipios de todos los Estados miembros, así como Noruega e Islandia.



Las redes financiadas a través de esta iniciativa serán gratuitas, no contendrán publicidad y en ellas no se recogerán datos personales. La financiación se facilitará solamente para redes que no dupliquen ofertas públicas o privadas gratuitas de calidad similar existentes en el mismo espacio, según explica la Comisión Europea.