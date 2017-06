Cuatro rutas senderistas con mucho encanto por la Sierra de Francia

La provincia de Salamanca está plagada de rincones con encanto, desde plazas de pueblos, monumentos a paisajes impresionantes que pueden disfrutarse a través de las numerosas rutas que existen.

Cada vez son más los que se dejan encandilar por la belleza de la zona, que llama la atención incluso de los medios nacionales. Precisamente, el pasado año la revista Hola!, en su sección de viajes, se hizo eco de cuatro rutas senderistas para conocer algunos de los pueblos con encanto de Salamanca y su entorno.

En este artículo, te hablamos de estos recorridos que discurren, todos ellos, por la Sierra de Francia. Son cuatro rutas muy populares que, si aún no has tenido la ocasión de conocerlas, quizá este verano sea un buen momento para organizar una escapada por la provincia. Los cuatro trazados presentan poca dificultad por lo que no hace falta ser un experto senderista para llevarlas a cabo.



Camino de las Raíces desde La Alberca

La Alberca es un bonito municipio de la comarca de la Sierra de Francia-Quilamas. Es el primer pueblo español declarado Monumento Histórico-Artístico en 1940. Si se elige este recorrido, perderse por las calles de este pueblo, uno de los más bonitos de España, es una buena forma de poner punto y final a la ruta.

El Camino de la Raíces es una ruta circular de algo más de ocho kilómetros que se puede realizar en menos de tres horas.

La ruta comienza en la parte baja de La Alberca. Al poco de comenzar se encuentra el primer panel indicativo del Camino de las Raíces. Desde aquí el recorrido atraviesa un bosque de robles y castaños, hasta la Ermita de Majadas Viejas, pasando antes por el Montón de Cantos.

Tras la ermita, la marcha continúa hasta la Laguna de San Marcos y la Ermita de San Marcos, donde hay un mirador con una vista espectacular del valle del Río Francia. En el camino, se encuentra el área recreativa de Fuente Castaño, un buen lugar para hacer una parada antes de regresar a La Alberca:

La ruta del Bosque de los Espejos es un sendero circular de casi 12 kilómetros, que se puede realizar en algo más de tres horas, y que une las localidades de San Martín del Castañar, Las Casas del Conde y Sequeros. La ruta se puede realizar partiendo de cualquiera de los tres pueblos.

Es este recorrido, pondremos que partimos desde San Martín del Castañar, desde la parte baja del municipio. La senda está perfectamente señalizada con postes con el logotipo de la ruta. En Las Casas del Conde las guías son unas mariposas rosas situadas en los edificios del pueblo.

Como curiosidad y que supone un gran atractivo de esta ruta en su tramo por Las Casas del Conde, existen caras talladas de manera altruista en los olivos coloreadas con tintes naturales:

El Camino de los Prodigios desde Miranda del Castañar

Al sur de la provincia de Salamanca, próximo al Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia, se encuentra el Camino de los Prodigios.

Se trata de un sendero circular, de casi 11 kilómetros que se puede realizar en algo más de tres horas. Une los municipios de Miranda del Castañar, declarado Conjunto histórico, y Villanueva del Conde.

Aunque la ruta se puede iniciar desde cualquiera de las dos localidades, en este caso comenzaremos el recorrido desde Miranda del Castañar. No existe ningún tipo de pérdida, ya que el trayecto está continuamente señalizado, una característica que es denominador común en todas las rutas que ha recuperado la Diputación de Salamanca.

Desde Miranda del Castañar, el camino comienza atravesando la carretera SA-225 para adentrarse en la naturaleza. Tras cruzar un pequeño puente sobre el arroyo de San Benito puede verse el primera de los objetos artísticos en la naturaleza. Se trata de la estructura de una cama, las "camas prodigiosas", obra del salmantino Alfredo Omaña. Hay varias repartidas por el recorrido.

Pasado el puente, el camino se separa hacia izquierda y derecha. Cualquiera de las dos opciones es válida porque a partir de ese punto la ruta es circular ambos trayectos llevan a Villanueva del Conde. Destaca la presencia durante todo el recorrido de robles, olivos, madroños y castaños, entre otras especies.

A la entrada de Villanueva del Conde hay un pequeño estanque, un buen lugar para hacer un descanso. Se regresa a Miranda del Castañar, esta vez accediendo al pueblo por la bonita ermita de la Virgen de la Cuesta.





El Camino del Agua desde Mogarraz

El ´Camino del Agua´ es un sendero que une las poblaciones de Mogarraz y Monforte de la Sierra. A lo largo del recorrido, se puede disfrutar de seis propuestas escultóricas que ya forman parte del camino y que se integran en el paisaje.

Se trata de una ruta circular de siete kilómetros que se puede realizar en algo más de una hora. La ruta comienza en Mogarraz, un bonito pueblo de la Sierra de Francia que merece la pena visitar al finalizar la ruta.

El recorrido está perfectamente señalizado. Saliendo de Mogarraz por la carretera en dirección a La Alberca, a unos 250 metros se ve el desvío del GR-10 hacia la izquierda. Después habrá que cruzar el arroyo de los Milanos. La senda acaba saliendo a la carretera, por la que se recorrerá unos 600 metros hasta Monforte de la Sierra. En este trayecto hasta Monforte el senderista descubrirá tres de las seis intervenciones artísticas.

Desde Monforte la ruta desciende por una pista que cruza el arroyo de Arromilano. Continuando por la pista, se encuentra una que lleva hasta el puente sobre el arroyo de los Milanos. Tras cruzar el puente, se llega a una pista de regreso a Mogarraz. En este tramo del recorrido se encuentran las otras tres propuestas artísticas.