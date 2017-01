Graves fallos en la señal de TDT 'amargan' la Navidad a una decena de pueblos

trisolLos fallos en la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT) sigue trayendo de cabeza, casi siete años después de su implantación, a los vecinos de una decena de localidades del este de la provincia a los que el problema está "amargando" la Navidad.

Los habitantes de estos pueblos, que prácticamente están situados a lo largo del límite de provincia con Ávila y en su mayor parte son de avanzada edad, se enfrentan a largas jornadas en las que sólo sintonizan un par de canales de televisión en el mejor de los casos y a veces, ni siquiera eso, según confirmaron el viernes varios de sus alcaldes.

El Ayuntamiento de Rágama, con su alcalde, José Luis Moyano, a la cabeza ha tomado la iniciativa a la hora de exigir soluciones efectivas a los problemas de recepción de la TDT y ha iniciado una campaña de recogida de firmas que se hará extensiva al resto de municipios afectados en la comarca de Peñaranda.

Además de la localidad ragameña, Zorita de la Frontera, Cantaracillo, Bóveda del Río Almar, Palaciosrubios, Poveda de las Cintas, Villaflores, Paradinas de San Juan, Cantaracillo y Aldeaseca de la Frontera viven esta misma situación que se ve agravada en días de intensa niebla como los que se han producido en la zona últimamente.

"Hace unas semanas avisaron de posibles problemas por la implantación del 4G que podían interferir en la señal de la televisión pero la gente ha llamado a los técnicos y por lo visto eso ya no tiene nada que ver por lo que la indignación va en aumento", explicó el regidor de Rágama.

Los alcaldes reconocen que "ver la tele es el principal y casi único entretenimiento que hay en los pueblos durante los largos meses de invierno y durante las navidades a la gente le gusta ver los programas especiales y las películas que emiten la mayoría de las cadenas pero hay pueblos que no sintonizan más que un canal y es de dibujos animados".

Los vecinos, a estas alturas, ya no saben a quién recurrir tras días y días de no ver la tele y afirman: "nos hemos gastado dinero en adaptar las antenas a la TDT y muchos incluso en comprar televisiones nuevas para recibir mejor la señal y no se consigue nada porque seguimos sin verla", comentó el viernes una vecina de Aldeaseca.

La alcaldesa de Peñaranda y diputada, Carmen Ávila, mostró el viernes su apoyo a los afectados y anunció que transmitirá el problema a la Diputación.