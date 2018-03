Penélope Cruz, la mejor doble de Donatella Versace con su permiso

Después de mucha expectación y convertida en la serie más esperada de la temporada, Antena 3 se adelantaba anoche a Netflix y estrenaba en nuestro país American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace. La última serie de Ryan Murphy que se ha convertido en el gran regreso de Penélope Cruz a la pequeña pantalla, metiéndose en la piel de Donatella Versace de manera sublime para la crítica, a pesar de la polémica.

DONATELLA VERSACE SE OPONE A LA SERIE

El título ha estado acompañada por la polémica desde que comenzará su promoción y es que la familia Versace se ha opuesto a la serie que narra uno de los asesinatos más famosos del último siglo y que conmocionó al mundo de la moda.

Donatella, hermana del fallecido diseñador, ha mostrado públicamente su rechazo a la historia y defiende que no se acerca a la realidad y vulnera el legado del director creativo. Incluso desde la familia Versace se han planteado demandar la producción, poniendo el asunto en manos de sus abogados.

Como era de esperar la polémica salpicaba a Penélope Cruz, a quien la une una estrecha relación con Donatella y quien ha vestido de la firma en varias de las ocasiones más importantes de su carrera. Sin embargo, Penélope confiesa que le pidió permiso a Donatella antes de aceptar la propuesta de Murphy y que jamás hubiera aceptado si la diseñadora le hubiera dicho que no.

"Llamé a Donatella Versace y si me hubiera dicho que no, no lo hubiera hecho" confesaba Penélope a Julia Otero. Además, fuentes cercanas a la firma aseguran que lo único que le gustaba a la italiana de la serie es que fuera la actriz española la encargada de interpretarla, asegurando que estaba muy contenta con el resultado. Tanto es así que las redes sociales fueron testigos de como Donatella enviaba un ramo de flores a Penélope, quien en sus últimas apariciones volvía a vestir de Versace demostrando que la paz está firmada.

PENÉLOPE CRUZ, LA MEJOR DOBLE DE DONATELLA

No es la primera vez que Donatella Versace salta a la ficción. La primera en llevarla a la pequeña pantalla fue Gina Gershon para la película House of Versace, que narra la vida de la diseñadora tras coger las riendas de la prestigiosa firma. Sin embargo, aunque el parecido físico se aproximaba más a la realidad de Donatella, la audiencia no conseguía ver a la diseñadora como en esta ocasión.

Penélope Cruz ha abandonado su pelo moreno para ponerse una larga melena rubia, enfundándose en el cuero tan típico de los 90' para interpretar a la Donatella Versace de 1997. Una brillante interpretación que vuelve a coronar a Penélope como una gran actriz, mientras el público la observa con lupa.

Ha llamado la atención como la actriz ha captado los característicos gestos y andares de Donatella, que la hacen reconocible en cualquier lugar, consiguiendo transmitir su fuerza y energía convirtiéndose así en la mejor doble de la hermana de Gianni Versace, con su permiso.