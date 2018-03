El ejemplo de superación de Hamza, el salmantino que ha impresionado al jurado de Got Talet, lo lleva a la final

La tercera temporada del programa 'Got Talent' ya tiene a sus tres finalistas y, entre ellos, se encuentra Hamza Bakkach, el joven marroquí de doce años afincado en Salamanca que, con su actuación de Break Dance, ha logrado cautivar dentro y fuera del plató. En la semifinal se hacía con el puesto de más votado por el público, además de llevarse grandes elogios del exigente jurado, formado por Edurne, Risto mejide, Eva Hache y Jorge Javier Vazquez.

Hazzam nació en Tetuán con una malformación en las piernas y la cadera que le impedían andar, pero gracias a su tesón y el apoyo de su familia, se ha convertido en un ejemplo de superación y ha logrado hacer de una de sus pasiones, el 'break dance', una forma de lograr desafiar a las adversidades y demostrar que puede hacer maravillas dejando a un lado su silla de ruedas transformandose en ´Bboy lil turn´, el mote con el que es conocido.

Hace unas semanas reconocía en una entrevista concedida a LA GACETA que bailar le supone "libertad" y "motivación" cuando escucha la música. Su trayectoria en el mundo del 'break dance' comenzó con poco años cuando observaba vídeos y empezó a practicar en casa.

En un campeonato nacional de break-dance celebrado en Salamanca empezó a creer en que podía hacerlo. "Lo que le hace especial es que todos los movimientos los hace con los brazos", explica su hermano. Movimientos tan complicados como sostener su propio cuerpo sobre las manos, hacer el pino sobre la silla de ruedas en posición completamente vertical son algunos de los ejemplos que ya no le suponen ningún esfuerzo, como ha quedado demostrado durante su participación en el concurso.

En la semifinal, ha logrado superar la brillante actuación que le hizo brillar en la audición, y prueba de ello han sido los rotundos veredictos de los miembros del jurado. Jorge Javier no ha podido quitarle el ojo: "Había un montón de bailarines en el escenario y has conseguido que durante toda la actuación no apartara los ojos de ti"; Risto no se ha quedado atrás y le ha felicitado por haber sido "el jefe del cotarro"; Eva suscribía las palabras de su compañero y Edurne le confesaba que estaba fascinada con él: "Felicidades porque seguro que has sido la inspiración de mucha gente, muchos niños, en casa".

Además de Hamza, los otros dos participantes que han pasado a la final son Dunia, que ha conseguido el pase de oro de esta semifinal se convertía en la primera concursante en pasar a la final, elegida por el jurado y, mediante la votación individual de cada uno de los jurados y gracias al apoyo de Risto y Edurne, Taekwondo Tao se hacía con el puesto de tercer finalista.