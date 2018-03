La discusión en directo entre Belén Esteban y Paz Padilla por Andreíta

Han saltado chispas en Sálvame entre la presentadora, Paz Padilla, y la colaboradora, Belén Esteban. Y todo porque en un momento dado del programa salió el nombre de Adreíta. Y todo, por un ranking de las enemistades de Alba Carrillo. A saber. Belén iba a explicar una lista con los enemigos más conocidos de la modelo, según publica Fórmula TV.

En ese momento, se producía una tensa discusión. Belén Esteban advirtió que iba a tener dificultad para pronunciar algunos de los nombres, porque son en inglés. A lo que la presentadora le dijo que cómo teniendo a su hija en Inglaterra no sabía aún el idioma anglosajón. Unas palabras que, a pesar de ser totalmente inofensivas, no gustaban nada a la colaboradora más famosa del programa. "Escúchame, de mi niña es que no se habla. Hay muchas cosas que no voy a decir", afirmaba, visiblemente cabreada, Belén Esteban, ignorando los comentarios de Paz Padilla, que intentaba apaciguar la reacción de su compañera de programa.

Los colaboradores tuvieron que mediar y pedirle a Belén Esteban que se calmara porque el comentario de Paz Padilla no tenía intención alguna. Y no contenta con ello, acto seguido se enzarzó con Lydia Lozano, quien le recriminó que se podía haber preparado algo más su sección.