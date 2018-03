Rosario Flores: "nunca me recuperaré de la muerte de mi hermano Antonio"

En la tierra en la que nació Lola Flores, Jerez de la Frontera, Bertín Osborne ha recibido en su casa a Rosario Flores. La cantante se ha abierto en canal sincerándose sobre la etapa más dura de su vida, pero con el carácter que le caracteriza también ha puesto ritmo y emoción a Mi casa es la tuya, contando con la compañía de Antonio Carmona y su mujer Mariola Orellana.

ROSARIO FLORES HABLA DEL PEOR MOMENTO DE SU VIDA

Como era inevitable en el transcurso de la conversación salía el nombre de Antonio Flores, rompiendo a la artista por completo. Rosario se confesaba y reconocía que tras el duro palo que significó la perdida se dio a la "mala vida" y contaba: "Salía y bebía, porque sentía que me habían partido por la mitad". De la trágica perdida ha explicado: "A mi hermano se lo llevó mi madre, ella le dijo tú te vienes conmigo y él dijo, 'sí, me voy'. Él siempre decía que cuando se fuera mamá, se iría él, no sé por qué, como mamá estuvo malita... Todos morimos ese día, yo morí con mi hermano Antonio también, una parte de mí se murió", sin poder evitar emocionarse.

"Para mí ha sido lo peor que me ha pasado en mi vida, nunca me recuperaré de la muerte de mi hermano Antonio y siempre lo llevo conmigo. Mi hermano Antonio está vivo en mí", ha continuado narrando Rosario, que solo tiene palabras de emoción para su familia.

La coach de La Voz también ha confesado que seis meses después de la perdida de su hermano se quedo embarazada y que el nacimiento de su hija fue lo que le salvó, por lo que está segura que se lo mando su madre.

ANTONIO CARMONA TRAS SU RECUPERACIÓN

El cantante sufrió un susto el año pasado que tras una grave infección estuvo ingresado en coma asistido manteniendo a todo el país y su circulo más cercano en alerta, sin embargo Antonio se ha recuperado perfectamente y ha querido estar al lado de Rosario en la especial entrega.

"Antonio es el padrino de mi hijo y Mariola la madrina... yo quería que el fuera el padrino de mi niño porque él con mi padre se portó que no veas. Cuando se murió mi hermano, él a mi padre le ayudó mucho, estaba mucho con él. Lo amo y lo quiero porque vi como cuidó a mi padre cuando murió mi hermano, yo muero con él", ha contado Rosario sobre el que llama su compadre. Antonio no ha podido evitar emocionarse ante las palabras de su amiga, sin embargo enseguida ambos han cambiado la emoción por las anécdotas y el ritmo, compartiendo risas y bailes.

Antonio, que ha acudido con su mujer Mariola Orellana, ha demostrado que se encuentra perfectamente igual que el cariño que le une con la familia Flores.

ANTOÑITA, LA HERMANA DESCONOCIDA DE LOS FLORES

El programa también ha servido para conocer a Antoñita, la hermana más desconocida de Rosario Flores. Hija de 'el Pescadilla', nació antes de la relación con Lola Flores, teniendo una hija fuera del matrimonio.

Sin embargo, las hermanas están muy unidas y Rosario reconoce que su madre siempre hizo porque esa relación fuese buena.

Antoñita ha intervenido por vídeo para hablar de su hermana, con la que solo tiene buenas palabras y muestras de cariño.