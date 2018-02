Amaia y Alfred ponen contra las cuerdas a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Amaia y Alfred han vuelto a enamorar a sus fans en El Hormiguero. La ganadora de Operación Triunfo 2017 y el finalista visitaron el plató de Pablo Motos para hablar de su próxima participación en el Festival de Eurovisión.

Hasta Lisboa viajará la pareja para representar a nuestro país el próximo 12 de mayo. Ambos defenderán Tu canción, un tema compuesto por el intérprete Raúl Gómez que fue elegido por el público del programa tras vencer a Lo malo (Aitana y Ana Guerra) y Arde (Aitana).En su visita de anoche, Amaia y Alfred volvieron a mostrarse de lo más naturales y distendidos, unas características que han enamorado al público de esta última edición de OT.

Durante su entrevista, ambos protagonistas no dudaron en gastar una broma a Pablo Motos cuando este les preguntó por su historia de amor. Alfred muy serio respondió con un tajante: "Esto dijimos que no, que ya está. Ya lo hemos hablado antes con Jorge Salvador (el productor del programa) ", una respuesta que dejó en shock al presentador: "Bueno, si no os apetece, no ".

Al final, Amaia desveló que todo se había tratado de una broma y Alfred comenzó a explicar cómo se enamoró de su compañera de Academia: "Nos empezamos a enamorar en City of Stars. A mí me empezó a enamorar porque conocía a una cantante catalána que casi nadie conoce". Una entrevista que no podía tener mejor final que con su ya mítico City of Stars.