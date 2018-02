Charo López y Paz Vega en 'Fugitiva', la nueva serie de TVE

Charo López vuelve a televisión. La actriz salmantina está rodando "Fugitiva", la serie que protagoniza Paz Vega y que se emitirá en TVE. Interpreta a la suegra de Paz Vega en esta ficción televisiva donde hay "misterio, tensión, secuestro, celos.... no decae en ninguna frase", comenta la actriz salmantina, satisfecha por su vuelta a la pequeña pantalla tras su paso por "Cuéntame".

Charo López confiesa que se fija mucho tanto en Paz Vega como en Julio Bracho, "un actor mexicano extraordinario" ahora que se trabaja a un ritmo trepidante en la ficción televisiva. "Tienes que ser un tanque y salir al plató llevando muy bien aprendido tu personaje y también los personajes con los que hablas. Bracho, que hace de marido de Paz Vega y de mi hijo a la vez, es un genio y si se equivoca en algo lo enmienda en la siguiente frase. Y yo hago lo mismo", dice la actriz salmantina.

Aunque la serie se está rodando en Benidorm estos días, Charo López se reincorpora al rodaje en marzo en el capítulo 10. "No tengo el guión todavía. Me han dicho que hay muertes en cascada. Espero no morir yo", apunta.

"Esta suegra que hago es insoportable. He hecho mujeres más tiernas, como la Mauricia de "Fortunata y Jacinta". O mi papel en "Los gozos y las sombras", que era una mujer aparentemente fuerte y se moría de amor, se derretía de ternura". "En esta serie soy una fiera y es algo que también me gusta, aunque digo cosas terribles", avanza.

Paz Vega, protagonista de la nueva serie, ha comentado que "este proyecto está siendo un regalo maravilloso por el personaje de Magda, una madre coraje, y por el equipo que tenemos. La serie además tiene una factura increíble; estar en Benidorm está siendo maravilloso". Magda es una atractiva mujer que, en un momento crucial de su vida ve cómo su mundo estalla en pedazos y se ve obligada a tomar una drástica decisión.

En esta historia, situada entre México y España, Paz Vega está acompañada, además de por Julio Bracho, por Roberto Álamo, que da vida a José K, un investigador privado que seguirá muy de cerca los pasos de la fugitiva. José Manuel Poga, Pedro Mari Sánchez, Mercedes Sampietro, Lander Otaola, y Melina Matthews también participan en el reparto junto a Charo López.