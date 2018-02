Cristina Pedroche y Anna Simón deslumbran con su interpretación de 'Lo malo'

El plató de 'Tu cara me suena' fue el escenario este viernes por la noche de la esperada actuación de Cristina Pedroche y Anna Simón, que se convirtieron en Aitana y Ana Guerra para interprear el éxito del momento 'Lo malo'.



Como era previsible, la actuación del dúo 'Pedroche-Simón' se convirtió rápidamente en trending topic, generando multitud de comentarios en las redes sociales. Aunque la suya no fue una actuación perfecta, suplieron algunas deficiencias con su habitual desparpajo.











De esta forma, las colaboradoras de 'Zapeando' cumplieron el reto prometido días atrás, cuando Pedroche se ofreció a los responsables de 'Tu cara me suena' para interpretar 'Lo malo' acompañada por Anna Simón.Tras la actuación, Ana Guerra y Aitana no dudaron en elogiar la interpretación de Cristina Pedroche y Anna Simón del que se ha convertido en el éxito musical del momento.Esta no ha sido la primera vez que Cristina Pedroche se sube sobre el escenario del programa de Antena 3. Anteriormente ya había participado en este espacio poniéndose en la piel de Jennifer López.