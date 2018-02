Matamoros reaparece en 'Sábado Deluxe' y la lía con sus compañeros

Cinco meses después de su partida, Kiko Matamoros ha regresado al plató del Deluxe y aunque en principio lo hacía para hablar sobre su nueva vida y aclarar su supuesta participación en Supervivientes, el excolaborador terminó enfrentándose a sus compañeros como antaño, consiguiendo sacar de sus casillas a Belén Esteban y María Patiño.

KIKO SE ENFRENTA A SUS EXCOMPAÑERAS

"Os estáis cargando Sálvame" recriminaba Kiko a los colaboradores, aconsejándoles como tenían que hacer su trabajo y comportarse en el programa en el que participó durante más de 8 años. Después de escuchar sus alegatos, María Patiño no pudo contener su indignación: "¿Pero tú quién te crees que eres para venir aquí a ponernos en nuestro sitio?", manifestaba, provocando así que Kiko fuera a más y aseguraba: "Os ha comido el personaje", dirigiéndose directamente a Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' por su parte aseguraba que "no es el mismo Kiko que se fue, está muy subidito".

SU PARTICIPACIÓN EN SUPERVIVIENTES

Pero la confrontación con sus compañeros no fue el único tema que generó la polémica en el plató. Kiko también habló de su supuesta participación en Supervivientes, negando que por ahora se haya firmado. "Me lo propusieron, incluso me ofrecieron más dinero del que jamás se ha pagado por participar en el concurso, pero yo quería más", confesaba Matamoros.

HABLA DE LA BODA DE SU HIJO, DIEGO MATAMOROS

Y como no podía ser de otra manera, Kiko también ha hablado de la relación con sus hijos, desvelando que sí acudirá a la boda de su hijo Diego, sin embargo no lo hará acompañado de Makoke: "Creo que nos hemos equivocado mucho todos, la relación que tenemos me duele cada vez más", sentenciaba el televisivo.