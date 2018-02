A Amaia se le escapa el secreto mejor guardado de OT

Amaia ha visitado 'La Mañanas de La 1' para hablar de su experiencia en el programa y su vida fuera de la Academia siendo la ganadora del concurso. La cantante ha dado mucho que hablar, además de por la gran voz que ha demostrado tener, por la naturalidad que le caracteriza, que tan buenos momentos ha regalado al programa.



Amaia ha confesado que no se acostumbra a la fama y todavía no se cree que haya ganado: "No reaccioné porque estaba flipando. Fue increíble, aunque no me acuerdo de como lo viví. Pero cuando vi a mis padres, fue cuando vi lo que estaba pasando. Estaba tranquila dentro de lo que cabe. También hay que dejarse llevar".



La buena relación entre los compañeros ha sido algo que siempre ha destacado de este concurso. En ningún momento ha habido problemas entre ellos y es que hasta Amaia ha dicho que: "Al final daba igual quién ganara porque era increíble. No había rivalidad entre nosotros".



Su vida fuera de la Academia sigue siendo noticia por la naturalidad y espontaneidad que le caracteriza. María Casado ha destacado que Amaia no ha cambiado su forma de ser y ahora lo continúa mostrando en sus redes sociales: "Me aburro y no hago lo que tengo que hacer, en esos momentos es cuando me encanta hacer directos".



La inocencia de la joven de apenas 19 años, ha dado mucho momentos de humor al programa, además de la buena relación con su familia. Y es que recordemos que su madre, Javiera se encargó de ordenar el armario de su hija en la visita de los familiares en la Academia y ahora su hermanos se ha convertido en su representante: "Mis padres están ahora todavía más pendientes porque soy un desastre".



En su intervención en 'Las Mañanas de la 1' la ganadora de Operación Triunfo 2017 ha revelado uno de los secretos mejor guardados. "La cena de ayer también era para el documental ese que se va a hacer...", afirmó durante el programa y acto seguido se dio cuenta de que era secreto y continuó "no sé si se puede decir. Siempre me pasa lo mismo, madre mía no sé dónde meterme"





''La cena de ayer también era para el documental ese que se va a hacer... no sé si se puede decir. Siempre me pasa lo mismo. Madre mía no sé donde meterme"



Amaia siendo iconic da igual cuando lo leas #AmaiaLM1 pic.twitter.com/rkYEe4aXsi — Jota (@Jotawy) 16 de febrero de 2018

En cuanto al repertorio de canciones que la cantante ha interpretado,. Algo que gustó a Alfred desde el primer momento, el catalán ha entrado en el programa con una llamada telefónica y ha contado que lo que realmente le llamó la atención de Amaia fue el gusto musical que compartían por las canciones de cantautores catalanes.La relación que mantienen, sus voces y los románticos momentos que han protagonizado les ha servido para ganarse el puesto de representación de España en Eurovisión con la bonita interpretación de 'Tu Canción' el próximo 12 de mayo.