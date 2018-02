Risto Mejide y Laura Escanes rompen a llorar tras una inesperada sorpresa

Laura Escanes y Risto Mejide están viviendo su matrimonio de lo más felices y enamorados. Por lo que hemos podido ver, la joven influencer ha logrado sacar de la coraza de tipo duro que siempre ha mostrado el publicista en televisión. Tanto es así, que le vemos día a día pregonar su amor a Escanes en las redes sociales y dedicarle palabras de lo más románticas, cosa que hace uno años veíamos impensable en Mejide.

Esta vez ha sido durante el último programa de Got Talent donde Risto se ha mostrado de lo más sensible y emocionado y no pudo contener las lágrimas durante la actuación de uno de los concursantes, Nacho Lozano, el cual no dudó en cantar una de las estrofas de los votos de boda de la pareja que pasó por el altar el pasado mes de mayo.

Laura Escanes, que en ese momento se encontraba como público en el plató para presenciar la grabación del programa en el que su marido forma parte del jurado, también rompió a llorar al recordar el día de su boda y al ver plasmado un recuerdo tan bonito en forma de canción.

Está claro que la pareja se apoya mutuamente en cada uno de los eventos profesionales a los que acuden. Si esta semana hemos podido ver a Laura acompañar a su marido a la grabación del programa, hace unas semanas vimos como Mejide no quiso perderse el desfile de la modelo en Barcelona de la mano del diseñador Zé García.

Queda claro que la complicidad entre ambos no se queda solo en fotografías en redes sociales sino que va mucho más allá. Además, a punto de cumplir un año como casados, la pareja ha querido dar un paso más allá en su relación y han comenzado una nueva etapa en otro nidito de amor.