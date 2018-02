Carlos Lozano se enfrenta a Belén Esteban: "Tú trabajas aquí a costa de contar miserias"

Carlos Lozano se sentó este sábado por la noche en 'Sábado Deluxe' para enfrentarse a los colaboradores del programa. El presentador tenía para repartir a todo el mundo, y les dijo cosas como: "Los colaboradores se tapan sus miserias y sus mier***".

El presentador de 'Granjero busca esposa' acudió al programa con gafas de sol oscuras y completamente calvo, aseguraba que tenía los ojos hinchados por el reciente injerto de pelo que se habría hecho hace unos días. El hastag que utilizó el programa tiene que ver con la actitud del invitado #chulozano.

Carlos Lozano empezó a meter caña, y a Belén Esteban le comentó: "Tú trabajas aquí a costa de contar miserias", pero además, el entrevistado se sometió a un test de inteligencia y demostró tener un cociente intelectual de 123, lo que dejó más que impresionados a todos los presentes.

Se enfrentó también a Alonso Caparrós, que aseguraba tener una información que podría hundir a Carlos Lozano, pero finalmente no dijo nada, mientras Carlos aseguraba: "Soy el exorcista de los colaboradores", y después pasaba a compararse con Jesucristo: "No se puede caer bien a todo el mundo, Jesucristo no le caía bien a mucha gente".

Los colaboradores se sentían muy ofendidos con todas las declaraciones que Carlos Lozano hizo sobre ellos: "Lo que menos me gusta de los colaboradores de Sálvame es el pandilleo". Chelo García-Cortés le contestaba: "Te dije el otro día que de chulerías menos, que hoy estas muy prepotente", a lo que el presentador le contestó: "Yo es que no sé ni qué haces aquí...", después de esto entró Belén Esteban a defender a su compañera.

Lo más curioso es que la entrevista terminó con un baile de Chelo y Carlos Lozano de lo más pegados y de buen rollo.