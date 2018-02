Fallece el actor de 'House of Cards' y 'The Wire', Reg E. Cathey

El actor estadounidense conocido por sus apariciones en 'House of Cards' y 'The Wire', Reg E. Cathey, ha muerto a los 59 años. David Simon, creador de la serie lo ha anunciado en su cuenta de Twitter lamentando el fallecimiento del actor.





Reg Cathey, 1958-2018. Not only a fine, masterful actor -- but simply one of the most delightful human beings with whom I ever shared some long days on set. On wit alone, he could double any man over and leave him thinking. Reg, your memory is a great blessing. pic.twitter.com/OHEUbAhTg0