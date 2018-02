Amaia, ganadora de 'Operación Triunfo 2017'

Amaia Romero es la nueva ganadora de 'Operación Triunfo'. La navarra de 18 años se impuso en la gran final del concurso a Aitana y Miriam, segunda y tercera respectivamente. Las tres pasaron a la última fase de la gala tras las eliminaciones de Alfred y Ana Guerra en la primera votación.



Amaia, que en la primera parte de la final interpretó el tema 'Miedo', de M-Can, se llevó el premio de 100.000 euros con el 46% de los votos del público en la segunda tanda de votaciones. Aitana Ocaña logró el 42% de los votos y Miriam Rodríguez, el 12%. Alfred García quedó cuarto y Ana Guerra, quinta.



Amaia, Aitana y Miriam interpretaron en la ronda definitiva de 'OT 2017' las canciones que eligieron para la gala Cero del 'talent show'. A continuación puedes ver los vídeos de estas actuaciones.







En la última noche del concurso participaron Raphael, que interpretó junto a los chicos 'Mi gran noche', y Pablo Alborán, que tocó al piano 'Prometo'.







David Bisbal era el encargado de cerrar esta edición de 'OT'. Sin embargo, el almeriense tuvo que suspender su actuación por un problema en la mesa de sonido, aunque cantó unas estrofas a capela.













