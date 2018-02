Isa Pantoja aclara por qué no ha ido a conocer a la hija de su hermano Kiko

Isa Pantoja ha regresado al plató de Sábado Deluxe para responder a las polémicas que han azotado a su familia tras los últimos acontecimientos, que parecen posicionarla más lejos que nuca de los suyos.

Chabelita todavía no conoce a la nueva hija de Kiko Rivera y acabando con los rumores ha confesado que no se hablan y reconoce: "Mi madre no me pregunta por qué no me hablo con mi hermano" y defiende: "lo que no voy a permitir es quedar como la niñata que no ha ido al hospital, no soy fría. Estoy cansada de tener esa imagen" y desvela que tras conocer por voz de su madre el nacimiento, ella la manifestó sus ganas de ir a verla a lo que la tonadillera respondió: "me ha dicho tu hermano que no vengas para evitar tensiones".

Sin embargo, Chabelita no ha podido evitar emocionarse al escuchar las sorprendentes declaraciones de su madre al respecto y reconoce que "mi madre es mi punto débil, cuando dice algo bonito de mí yo me muero". Asegura que se siente responsable de las lágrimas de su madre y que "si yo no hubiera dicho eso no habría pasado nada", en relación a las declaraciones que hizo sobre su abuela y confiesa "si mi madre me lo pide, me acercaría a mi abuela", asegurando que por estar cerca de su madre es capaz de cualquier cosa, menos de estar cerca de su tío Agustín.

"Espero que mi madre venga al bautizo de mi hijo, aunque no sea la madrina", asegura Isabel, que tiene claro que Dulce siempre tendra un papel fundamental en la vida de su hijo, igual que su actual pareja Alberto Isla, del que asegura que se arrepiente de muchas de las cosas que ha dicho y hecho.

Sin embargo de quien no ha querido hablar ha sido de Alejandro Albalá, al que ha vetado de su entrevista y al que solo le ha pedido el divorcio y zanjaba: "Tengo a ese señor demandado, tengo demandada también a su madre", sentenciaba.