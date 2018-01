'Juego de tronos': Desmienten que la octava temporada se vaya a estrenar en abril de 2019

Maisie Williams, que da vida a Arya Stark en Juego de Tronos, ha desacreditado sus declaraciones para la edición británica de Metro en las que presuntamente reveló el mes de estreno de la última temporada de la serie. La actriz asegura que se trata de una entrevista antigua que concedió hace años.



En la entrevista al diario anglosajón Williams supuestamente había revelado que la octava y última temporada de Juego de tronos llegaría en el mes de abril de 2019. Algo que tendría mucho sentido, ya que seis de las siete temporadas anteriores fueron emitidas durante este mes o finales de marzo. Sin embargo, días después de estas declaraciones, HBO no confirmó nada al respecto.



Y no lo ha hecho, según dice ahora la propia actriz, porque no hay nada que confirmar. A través de su cuenta de Twitter, Williams

desmintió al periódico británico. "La fecha señalada para el estreno esta tomada de una entrevista que hice hace años", afirma en un tuit.





Just a tweet letting you know this game of thrones release date "quote" I've supposedly given is completely false and taken from an interview I did years ago.